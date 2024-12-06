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Жители Дона могут проголосовать за выбор символа для новой 1000-рублевой банкноты

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Народное онлайн-голосование продлится до 12 декабря при поддержке Национального центра «Россия».

#В стране

Проголосовать можно на сайте Банка России по ссылке.

На оборотной стороне купюры номиналом в 1000 рублей будет изображена одна из достопримечательностей Приволжского федерального округа. Согласно новой концепции Банка России, каждая обновлённая купюра от 10 до 5000 рублей посвящена одному из федеральных округов России.

В список для голосования вошли 25 объектов из регионов Приволжья. Это известные достопримечательности, памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия.

«Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка. Новый дизайн оборотной стороны банкноты 1000 рублей планируется представить в следующем году», — сообщается на портале Правительства Ростовской области.

На данный момент в голосовании лидирует изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор». Это фото набрало более 57 тысяч голосов.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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