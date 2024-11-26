Главная » #В стране

Жители Дона могут принять участие в конкурсе гражданских инициатив

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Жители Ростовской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе гражданских инициатив.  Его организует Центральный совет сторонников «Единой России».

#В стране

Как отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев, поддержка некоммерческих организаций и общественников – одно из важных направлений «Единой России».

«Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», – сообщил Владимир Якушев.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициатив, информационное сопровождение проекта.

Прислать заявку можно до 23 декабря по ссылке: https://sila-idey.er.ru/. Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов. А победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта России.

Добавим, по словам организаторов, лучшие проекты будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Фото скрин видео sila-idey.er.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Единая Россия конкурс новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru