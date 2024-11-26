Жители Дона могут принять участие в конкурсе гражданских инициатив

Жители Ростовской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе гражданских инициатив. Его организует Центральный совет сторонников «Единой России».

Как отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев, поддержка некоммерческих организаций и общественников – одно из важных направлений «Единой России».

«Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», – сообщил Владимир Якушев.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициатив, информационное сопровождение проекта.

Прислать заявку можно до 23 декабря по ссылке: https://sila-idey.er.ru/. Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов. А победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта России.

Добавим, по словам организаторов, лучшие проекты будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

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