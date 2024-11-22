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Жители Дона могут получить бесплатную юридическую помощь

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В соответствии с областным законом установлены категории граждан, проживающих в Ростовской области, которые могут получить бесплатную юридическую помощь.

Новости Ростовской области

К таким категориям относятся малоимущие граждане, инвалиды, участники СВО и члены их семей, граждане, пострадавшие в результате ЧС.

Бесплатная юридическая помощь оказывают по вопросам предоставления мер социальной поддержки, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг), признания гражданина безработным и установления пособия по безработице.

«Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь также по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций в связи с участием в СВО», — уточнили в Правительстве Ростовской области.

По отдельным вопросам в пределах компетенций бесплатную юридическую помощь оказывают региональные министерства здравоохранения; общего и профессионального образования; строительства, архитектуры и территориального развития; труда и социального развития. А также — управление государственной службы занятости населения, государственная жилищная инспекция Ростовской области.

Список адвокатов с указанием графика приема граждан можно найти на официальном сайте Правительства Ростовской области, а также Адвокатской палаты Ростовской области.

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Таганрогская правда
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