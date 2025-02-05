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Жители Дона могут побороться за престижную премию

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Жители Ростовской области, которые занимаются просветительством в цифровой среде, могут побороться за престижную премию.

#В стране

Альянс по защите детей в цифровой среде объявил о старте приема заявок на премию «За безопасное цифровое детство». Конкурс пройдет в третий раз. Он направлен на поддержку проектов, которые ставят своей целью развитие безопасного и ответственного использования цифровых технологий детьми.

Премия проводится в четырех номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Цифровая безопасность семьи», «Будущее Интернета» и «Лучший проект экспертного сообщества».

Для участия в конкурсе необходимо до 3 марта подать заявку через официальный сайт Альянса: https://cgitc.timepad.ru/event/3220874/

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Таганрогская правда
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