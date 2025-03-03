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Жители Дона могут использовать эскроу-счета при постройке дома

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Жители Дона могут использовать механизм эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве. Новый закон вступил в силу с 1 марта.

Новости Ростовской области

Как отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, эскроу-счета гарантирует безопасность сделок и обеспечивают сохранность вложений граждан на протяжении всего процесса строительства жилья.

«Мы отмечаем растущий интерес граждан к индивидуальному жилищному строительству. В частности, это подтверждает стабильно высокий уровень ввода ИЖС в последние годы. В прошлом году было введено 62,3 млн кв. м индивидуальных домов, что стало рекордным показателем за всю историю России. Наша задача – поддержать людей в их желании жить в собственном доме. В первую очередь здесь важно обеспечить земельные участки необходимой инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. Кроме того, необходимо гарантировать безопасность сделок. Так, с 1 марта вступает в силу закон, которой предусматривает для ИЖС использование механизма эскроу-счетов, который уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов. Уверен, что такая мера повысит надёжность индивидуального жилищного строительства и доверие граждан к этому рынку», – сказал Марат Хуснуллин.

Организации, которые планируют вести деятельность по новому механизму, должны размещать в единой информационной системе жилищного строительства информацию о себе, о строящихся ими жилых домах, о банке, через который проходят эскроу-счета, а также о заключённых договорах подряда.

«Новый закон уже показал свою результативность в борьбе с недобросовестными организациями и в обеспечении прав граждан. Денежные средства заказчика блокируются на специальном счёте, что предотвращает возможность нецелевого их использования», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

В 2024 году в Ростовской области введено в эксплуатацию более 1,7 млн кв. м индивидуального жилья. Лидерами по объемам индивидуального жилищного строительства стали город Ростов, Аксайский и Мясниковский районы.

Изображение от freepik

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жилищное строительство новости Ростовская область
Таганрогская правда
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