Жители Дона могут добровольно сдать незаконное оружие за вознаграждение

Управление Росгвардии по Ростовской области информирует жителей Ростовской области о том, что в целях активизации противодействия незаконному обороту оружия на территории региона проводятся мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение.
Размеры денежной компенсации за добровольно сданные предметы и вещества составляет:
- 10 000 рублей за пистолет, револьвер;
- 16 000 рублей за автомат, пулемет;
- 8000 рублей за винтовку, карабин;
- 2000 рублей за охотничье гладкоствольное оружие;
- 500 рублей за газовый пистолет (револьвер) огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного и иностранного производства;
- 1000 рублей за самодельное стреляющее устройство;
- 10 рублей за 1 грамм взрывчатого вещества (тротил, аммонит, гексоген и другое);
- 1000 рублей за 1 штуку взрывного устройства;
- 100 рублей за 1 штуку средства взрывания;
- 5000 рублей за боевую гранату (Ф-1, РГД-5, РГН и другие);
- 1000 за мину инженерную (саперная мина);
- 1 рубль за патрон к стрелковому оружию (за 1 штуку);
- 20 000 за гранатомет;
- 500 рублей за 1 боеприпас времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряды).
Для того, чтобы добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и получить вознаграждение, вам необходимо обратиться в территориальный орган ГУ МВД России по Ростовской области по месту жительства.
Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik
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