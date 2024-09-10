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Жители Дона имеют шанс выиграть главную просветительскую награду Общества «Знание»

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До 30 сентября жители Ростовской области могут подать заявку на участие в «Знание.Премия».

Новости Ростовской области

Стать номинантами «Знание.Премия» могут: просветители-педагоги, лекторы, авторы, популяризаторы науки, тренеры, блогеры, юные и иностранные деятели просвещения. Также участвуют просветительские фильмы, книги, мероприятия, блоги и платформы.

Всего представлено 19 номинаций, охватывающих все сферы жизни: от экономики и права, до культуры. Подать заявку на отбор можно на сайте премии: https://award.znanierussia.ru/.

Регистрируйтесь, участвуйте и побеждайте!

Иллюстрация znanierussia.ru

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Таганрогская правда
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