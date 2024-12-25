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Жителей Таганрога призвали к бдительности и осторожности во время праздников

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В период проведения новогодних и рождественских праздников администрация Таганрога и руководство УМВД России по Таганрогу призывает жителей города к соблюдению бдительности, осторожности. Напоминаем о немедленном информировании правоохранительных органов при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте, а также о действиях при угрозе совершения теракта с применением беспилотных летательных аппаратов.

#Официально

«Ваше своевременное реагирование и сообщение в органы внутренних дел позволит предотвратить угрозу совершения террористических актов и спасти не только вашу жизнь, но и жизнь ваших родных и близких», — говорится в обращении.

Также напоминаем, что в целях соблюдения мер безопасности в период новогодних и рождественских праздников в соответствии с указом губернатора Ростовской области от 22.11.2023 № 105 с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2025 года (включительно) на территории Ростовской области вводится ограничение на использование (применение) гражданами и организациями пиротехнических изделий, за исключением пиротехнических изделий, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня).

Телефоны для обращений граждан:

  • УМВД России по Таганрогу: 102, 8-8634-632-220, 8-8634-383-986;
  • Отдел в Таганроге УФСБ России по РО: 8-8634-383-523;
  • ЕДДС Таганрога: 112, 8-8634-39-23-46.

Сообщение производите только через телефоны обычной проводной телефонной сети. Сотовым телефоном пользоваться запрещено.

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Таганрогская правда
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