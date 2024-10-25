Жителей Таганрога приглашают сдать нормы ГТО по плаванию

Старты пройдут в бассейне «Адмирал».

В Таганроге в следующий четверг, 31 октября, все желающие смогут сдать нормы ГТО по плаванию. Начало — в 15:00 в бассейне СК «Молекула» («Адмирал» по ул. Адмирала Крюйса,15/1), говорится на странице ВК «Таганрог спортивный».

Городской Центр тестирования нормативов принимает заявки на выполнение и перевыполнение нормативов на 25 и 50 метров. Для участия в сдаче нормативов ГТО необходимо:

1.Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru

2.Оформить медицинский допуск.

3.Заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных и предоставить в Центр тестирования ГТО в день приёма. (ссылка для скачивания)

4.Оставить заявку по тел. 8(8634) 61-91-01 (доб. номер 203).

Заявленная ранее на 28 октября сдача нормативов ГТО не состоится, уточняется в сообщении.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»