Жителей Таганрога приглашают сдать нормы ГТО по плаванию

Старты пройдут в бассейне «Адмирал».
В Таганроге в следующий четверг, 31 октября, все желающие смогут сдать нормы ГТО по плаванию. Начало — в 15:00 в бассейне СК «Молекула» («Адмирал» по ул. Адмирала Крюйса,15/1), говорится на странице ВК «Таганрог спортивный».
Городской Центр тестирования нормативов принимает заявки на выполнение и перевыполнение нормативов на 25 и 50 метров. Для участия в сдаче нормативов ГТО необходимо:
1.Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru
2.Оформить медицинский допуск.
3.Заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных и предоставить в Центр тестирования ГТО в день приёма. (ссылка для скачивания)
4.Оставить заявку по тел. 8(8634) 61-91-01 (доб. номер 203).
Заявленная ранее на 28 октября сдача нормативов ГТО не состоится, уточняется в сообщении.
Фото: ВК «Таганрог спортивный»