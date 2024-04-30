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Жителей Таганрога приглашают на выставку «Небылицы в лицах» во Дворец Алфераки

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Историко-краеведческий музей (Дворец Н. Д. Алфераки) посетили воспитанники социальных приютов для детей и подростков Таганрога. Ребят пригласили поучаствовать в историко-музыкальной программе «Небылицы в лицах».

Культура

Сначала сотрудники музея познакомили юных посетителей с одноименной художественной выставкой Ростовского областного музея изобразительных искусств, на которой представлены редкие графические произведения, выполненные с любовью к сказке известнейшими художниками-иллюстраторами детской книги: Юрием Васнецовым, Евгением Чарушиным, Иваном Архиповым, Евгением Рачёвым и другими.

Затем в двусветном зале музея ребята погрузились в различные жанры русского фольклора и в традиции игровой культуры России. С интересом и увлечением сочиняли небылицы, вспоминали персонажей народных сказок, пословицы и поговорки. Настоящим подарком для всех гостей стало выступление ансамбля народной песни «Василёк» Таганрогской детской школы искусств (художественный руководитель — Любовь Ивановна Гончаренко).

Выставка «Небылицы в лицах» продолжает свою работу до 1 июня.

Наталья СОПОВА, фото автора

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Таганрогская правда
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