Жителей Таганрога приглашают на выставку «Небылицы в лицах» во Дворец Алфераки



Историко-краеведческий музей (Дворец Н. Д. Алфераки) посетили воспитанники социальных приютов для детей и подростков Таганрога. Ребят пригласили поучаствовать в историко-музыкальной программе «Небылицы в лицах».

Сначала сотрудники музея познакомили юных посетителей с одноименной художественной выставкой Ростовского областного музея изобразительных искусств, на которой представлены редкие графические произведения, выполненные с любовью к сказке известнейшими художниками-иллюстраторами детской книги: Юрием Васнецовым, Евгением Чарушиным, Иваном Архиповым, Евгением Рачёвым и другими.

Затем в двусветном зале музея ребята погрузились в различные жанры русского фольклора и в традиции игровой культуры России. С интересом и увлечением сочиняли небылицы, вспоминали персонажей народных сказок, пословицы и поговорки. Настоящим подарком для всех гостей стало выступление ансамбля народной песни «Василёк» Таганрогской детской школы искусств (художественный руководитель — Любовь Ивановна Гончаренко).

Выставка «Небылицы в лицах» продолжает свою работу до 1 июня.

Наталья СОПОВА, фото автора