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Жителей Таганрога предупредили о действиях «оконных» мошенников

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Администрации Таганрога обращает внимание жителей города на участившиеся случаи навязывания потребителям услуг по установке оконных конструкций по завышенным ценам.

#Официально

Сотрудники таких организаций, как правило, ходят по квартирам и вводят людей в заблуждение. Они рассказывают о том, что их компания участвует в государственной программе по льготному изготовлению оконных конструкций для отдельных категорий граждан. Также говорят о финансовой выгоде предложения и необходимости срочного оформить заказ, так как срок действия программы ограничен.

Чаще всего на такие уловки попадаются люди пожилого возраста.

«Под воздействием уговоров граждане заключают договор на оказание услуг и вносят предоплату. В последствии они хотят его расторгнуть. Однако в соответствии со статьей 32 закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Зная эту норму закона, сотрудники таких организаций оперативно изготавливают окна и в случае желания потребителя расторгнуть договор, требуют оплатить фактически понесенные расходы», — рассказали в управлении потребительского рынка администрации Таганрога.

Жителей города призвали проявлять бдительность и обращать внимание на то, что добросовестные оконные компании не совершают обходы по квартирам и не заставляют заключить договор об оказании услуг в тот же день.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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