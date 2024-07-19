Жителей и гостей города призывают к бдительности и соблюдению мер антитеррористической безопасности

Администрация Таганрога призывает горожан быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов, оставленных без присмотра в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте, немедленно информировать об этом сотрудников правоохранительных органов.

«Своевременное реагирование и сообщение в органы внутренних дел позволит предотвратить угрозу совершения террористических актов и спасти не только вашу жизнь, но и жизнь ваших родных и близких», — говорится в сообщении.

Телефоны экстренных служб:

УМВД России по г. Таганрогу: 02, 8 (8634) 632-220, 383-986;

отдел в г. Таганроге УФСБ России по Ростовской области: 8 (8634) 383-523;

ЕДДС г. Таганрога: 112, 8 (8634) 392-346

Обратите внимание — сообщение необходимо делать только через телефоны обычной проводной телефонной сети. Сотовым телефоном в случаи обнаружения подозрительных предметов пользоваться запрещено.