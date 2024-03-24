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Житель Таганрога заключен под стражу за сбыт наркотиков

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В Таганроге сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, который пытался продать клиенту наркотики, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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Факт сбыта порошкообразного вещества белого цвета был задокументирован стражами правопорядка. Как показал экспертиза, изъятое у таганрожца вещество – это наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой 0,16 граммов. Мужчина пояснил, что приобрел его через Интернет-магазин для дальнейшей перепродажи.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Ведется расследование.

Фото Анатолия Ивашова

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