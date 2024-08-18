Главная » Город

Житель Таганрога создал в гараже музей железнодорожного транспорта

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

В каждом уголке мира есть свои энтузиасты. Немало их и в Таганроге, один из них – Роман Валерьевич Мишин, основатель частного музея железнодорожного транспорта.

Город

Таганрожцам он знаком по лекциям о своей железнодорожной страсти (следующая лекция ожидается в Чеховской библиотеке в конце сентября). Некоторые горожане успели побывать и в его маленьком, но интересном музее, где посетителей ждут сюрпризы, а детей – ожившие паровозики.

Расположен этот музей в обычном на первый взгляд гараже. Тут есть музейные экспонаты: различного вида железнодорожные фонари в рабочем состоянии, гудок, ключи разного назначения, замки, всевозможные детали и, конечно, большое количество моделей паровозов, локомотивов и вагонов. О каждом Роман Валерьевич может рассказать много интересного. Собрана им и коллекция старинных акций и облигаций, связанных с железной дорогой.

Особое место занимают модели, сделанные самим владельцем музея, ожившие станции, даже воплощение рассказа Антона Чехова «Злоумышленники». Сейчас Роман работает над макетом нашего старого вокзала – архитектурной и исторической жемчужины Юга России.

Посетить музей можно по договоренности с его создателем, позвонив по телефону: 8-977-712-04-13 (звонить желательно через телеграм-канал или WhatsApp).

Екатерина ГАЛОЧКИНА, фото предоставлены автором

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

железнодорожный транспорт музей новости Таганрог хобби
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru