В каждом уголке мира есть свои энтузиасты. Немало их и в Таганроге, один из них – Роман Валерьевич Мишин, основатель частного музея железнодорожного транспорта.

Таганрожцам он знаком по лекциям о своей железнодорожной страсти (следующая лекция ожидается в Чеховской библиотеке в конце сентября). Некоторые горожане успели побывать и в его маленьком, но интересном музее, где посетителей ждут сюрпризы, а детей – ожившие паровозики.

Расположен этот музей в обычном на первый взгляд гараже. Тут есть музейные экспонаты: различного вида железнодорожные фонари в рабочем состоянии, гудок, ключи разного назначения, замки, всевозможные детали и, конечно, большое количество моделей паровозов, локомотивов и вагонов. О каждом Роман Валерьевич может рассказать много интересного. Собрана им и коллекция старинных акций и облигаций, связанных с железной дорогой.

Особое место занимают модели, сделанные самим владельцем музея, ожившие станции, даже воплощение рассказа Антона Чехова «Злоумышленники». Сейчас Роман работает над макетом нашего старого вокзала – архитектурной и исторической жемчужины Юга России.

Посетить музей можно по договоренности с его создателем, позвонив по телефону: 8-977-712-04-13 (звонить желательно через телеграм-канал или WhatsApp).

Екатерина ГАЛОЧКИНА, фото предоставлены автором