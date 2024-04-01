Житель Таганрога помещен под стражу за хранение наркотиков

В Таганроге сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе личного досмотра в вещах мужчины полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет, внутри которого находилось порошкообразное вещество в виде кристаллов общей массой 1.08 граммов. Физико-химическое исследование показало, что изъятое является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото Анатолия Ивашова