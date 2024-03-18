Житель Таганрога перевел мошенникам почти 600 тысяч рублей

В Таганроге возбуждено уголовное дело о мошенничестве, после того, как 52-летний местный житель по вине преступников лишился почти 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил о попытке несанкционированного списания денег с карты. А затем предложил обезопасить сбережения. Преступник отправил таганрожцу реквизиты защищенного счета, с которого якобы невозможно украсть деньги. Потерпевший, через один из банкоматов перевел на указанные реквизиты 594 тысячи рублей из личных сбережений. После того, как собеседник перестал выходить на связь заявитель понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении преступления.

Фото Анатолия Ивашова