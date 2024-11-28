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Житель села под Таганрогом арестован по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки

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Мужчина оказался знакомым семьи подростка.

Новости Таганрога

Правоохранители задержали в Неклиновском районе мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Он заключен под стражу, сообщает следом по региону.

По данным следствия, преступление имело место еще в сентябре 2023 года. Житель Неклиновского района, являющийся знакомым семьи 13-летней девочки, изнасиловал подростка.

Девочка долго никому не говорила о случившемся, поскольку злоумышленник ей угрожал. Однако она все же рассказала об инциденте своей матери, и та обратилась в полицию.

Следователи возбудили по факту уголовное дело, а мужчину объявили в розыск. На днях местонахождение подозреваемого в изнасиловании было установлено, он задержан. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: следком по РО

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