Житель села под Таганрогом арестован по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки

Мужчина оказался знакомым семьи подростка.

Правоохранители задержали в Неклиновском районе мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Он заключен под стражу, сообщает следом по региону.

По данным следствия, преступление имело место еще в сентябре 2023 года. Житель Неклиновского района, являющийся знакомым семьи 13-летней девочки, изнасиловал подростка.

Девочка долго никому не говорила о случившемся, поскольку злоумышленник ей угрожал. Однако она все же рассказала об инциденте своей матери, и та обратилась в полицию.

Следователи возбудили по факту уголовное дело, а мужчину объявили в розыск. На днях местонахождение подозреваемого в изнасиловании было установлено, он задержан. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: следком по РО