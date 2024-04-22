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Житель Ростовской области застрелил из ружья свою мать

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В Ростовской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 48-летнего жителя станицы Мечетинской, который застрелили свою мать. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в декабре минувшего года. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей 67-летней матерью. А затем взял ружье и выстрелил в нее. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

Сейчас суд признал его виновным в убийстве. Ближайшие восемь лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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