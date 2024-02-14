В Ростовской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, в доме у которого обнаружили наркотики, кусты марихуаны и термо-бокс для ее выращивания.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО, у жителя Белой Калитвы изъяты два полимерных пакета с веществом растительного происхождения, картонная коробка с растительной массой зеленного цвета и пластиковая бутылка с веществом темного цвета. В одной из комнат имелись приспособления для изготовления наркотического средства. Полицейские также обнаружили термо-бокс, оборудованный галогеновыми лампами для выращивания растения.

Согласно заключению экспертов, изъятые вещества содержат в своем составе наркотическое средство – марихуану, общей массой более 170 граммов и «части наркосодержащего растения конопля», общей массой около 50 граммов, что является крупным размером. Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 228 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО