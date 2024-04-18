Житель Ростовской области убил своего 35-летнего брата

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Гуково, который подозревается в совершении убийства, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в ночь с 15 на 16 апреля. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим 35-летним братом и нанес ему удар ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина скончался.

В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину и был заключен под стражу. Расследование продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru