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Житель Ростовской области стрелял из ружья в соседей и участкового

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Вчера, 6 марта, в Ростовской области задержан мужчина, который покушался на убийство двух человек и стрелял в сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

В слободе Нижнекамышинка Миллеровского района местный житель во время ссоры произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проживающих по соседству двух мужчин, один из которых получил ранение в голову. А затем, увидев приближающийся к нему  полицейский автомобиль участкового, произвел несколько выстрелов в его сторону.

В результате грамотных действий участкового уполномоченного полиции подозреваемый был обезоружен во время перезарядки ружья и доставлен в Миллеровский межрайонный следственный отдел регионального СКР для  допроса, — сообщает источник.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователем и криминалистом проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято огнестрельное оружие и иные предметы, имеющие значение для расследования. Назначено проведение необходимых экспертиз.

Фото и видео rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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