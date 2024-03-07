Житель Ростова задержан за дачу взятки сотруднику полиции

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя донской столицы, который обвиняется в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В феврале нынешнего года на проспекте Буденновском в Ростове фигурант передал полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. Деньги предназначались за то, что страж правопорядка не будет привлекать его знакомого к уголовной ответственности за кражу в продуктовом магазине.

О противоправных действиях ростовчанина полицейский сообщил своему руководству, после чего мужчину задержали на месте преступления, а денежные средства изъяли. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru