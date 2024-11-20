В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который в донской столице вместо водки продавал покупателям спиртосодержащую жидкость с токсичной примесью.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, фигурант незаконно приобрел партию спиртосодержащей алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которую затем продавал под видом водки.

«Согласно проведенному исследованию, смесь водкой не является, а представляет собой спиртосодержащую жидкость с токсичной примесью», — пишет источник.

В ходе обыска в магазине следователями обнаружено и изъято более 250 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью. В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также иные лица, причастные к совершенному преступлению.

Ранее мы рассказали, что сотни контрафактных гаджетов конфискованы в Ростовской области.

Фото rostov.sledcom.ru