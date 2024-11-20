Главная » Новости Ростовской области

Житель Ростова торговал спиртосодержей жидкостью с токсичной примесью

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который в донской столице вместо водки продавал покупателям спиртосодержащую жидкость с токсичной примесью.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, фигурант незаконно приобрел партию спиртосодержащей алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которую затем продавал под видом водки.

«Согласно проведенному исследованию, смесь водкой не является, а представляет собой спиртосодержащую жидкость с токсичной примесью», — пишет источник.

В ходе обыска в магазине следователями обнаружено и изъято более 250 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью. В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также иные лица, причастные к совершенному преступлению.

Ранее мы рассказали, что сотни контрафактных гаджетов конфискованы в Ростовской области.

Фото rostov.sledcom.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru