Житель Морозовска избил на улице незнакомого подростка

В Ростовской области взят под стражу 24-летний житель Морозовска, который избил на улице незнакомого подростка, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

На улице Тюленина в Морозовске фигурант увидел незнакомого 17-летнего парня и спровоцировал с ним конфликт. А затем нанес подростку множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и туловищу. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело и ему предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Сейчас фигурант заключен под стражу. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

Фото rostov.sledcom.ru