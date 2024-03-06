Житель донского хутора попался на незаконной ловле раков

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 48-летнего жителя хутора Уютный, который занимался незаконным ловом раков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Браконьера обнаружили днем в акватории Пролетарского водохранилища на реке Маныч. У него изъяли пластиковую лодку с подвесным мотором, 3 раколовки и около 100 особей раков. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО