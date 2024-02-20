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Житель донского хутора получил 13 лет колонии за убийство женщины

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В Ростовской области суд вынес приговор жителю хутора Терновой, который признан виновным в убийстве, умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в сентябре минувшего года. Фигурант пришел в гости к своей знакомой. Во время возникшей ссоры он нанес ей множественные удары руками и ногами, а также металлическими предметами в область головы и туловища. А затем повредил автомобиль хозяйки и поджег рулоны с сеном. Преступник был задержан сотрудниками полиции, когда пытался скрыться с места происшествия.

Женщину госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в больнице.

Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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