В Ростовской области суд вынес приговор жителю хутора Терновой, который признан виновным в убийстве, умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в сентябре минувшего года. Фигурант пришел в гости к своей знакомой. Во время возникшей ссоры он нанес ей множественные удары руками и ногами, а также металлическими предметами в область головы и туловища. А затем повредил автомобиль хозяйки и поджег рулоны с сеном. Преступник был задержан сотрудниками полиции, когда пытался скрыться с места происшествия.

Женщину госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в больнице.

Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото rostov.sledcom.ru