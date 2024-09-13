Житель Дона в своем саду вырастил гигантское яблоко

Вес одного из плодов, выращенных в саду жителя Зимовников Николая Рылова, достигает 887 граммов, сообщает газета Зимовниковского района Ростовской области «Степная новь».

Яблоко рекордных размеров относится к сорту «Джумбо Помм».

«Джумбо Помм» — сорт яблок с французскими корнями, плоды созревают в середине сентября и хранятся до весны», — пишет источник.

В сообщении отмечается, что Николай Рылов по профессии — агроном, так что его увлечение садоводством и рекордные результаты неслучайны. Дончанин выращивает и другие плоды различных сортов, некоторые из них тоже вырастают до значительных размеров.

Фото stepnaya-now.ru