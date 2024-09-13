Главная » Новости Ростовской области

Житель Дона в своем саду вырастил гигантское яблоко

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Вес одного из плодов, выращенных в саду жителя Зимовников Николая Рылова, достигает 887 граммов, сообщает газета Зимовниковского района Ростовской области «Степная новь».

Новости Ростовской области

Яблоко рекордных размеров относится к сорту «Джумбо Помм».

«Джумбо Помм» — сорт яблок с французскими корнями, плоды созревают в середине сентября и хранятся до весны», — пишет источник.

В сообщении отмечается, что Николай Рылов по профессии — агроном, так что его увлечение садоводством и рекордные результаты неслучайны. Дончанин выращивает и другие плоды различных сортов, некоторые из них тоже вырастают до значительных размеров.

Фото stepnaya-now.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru