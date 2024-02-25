Житель Дона украл почти полтонны металла из вагона поезда

В Ростовской области транспортные полицейские задержали 35-летнего мужчину, который похитил металл из полувагона грузового поезда, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Фигурант на территории железнодорожной станции Новочеркасска похитил 430 килограммов металла и планировал сдать его в пункт приема, но был задержан сотрудниками транспортной полиции на месте происшествия. Сумма ущерба 12 тысяч рублей.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УТ МВД России по СКФО