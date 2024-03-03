Житель Дона получил семь лет колонии за убийство приятеля

В Ростовской области суд вынес приговор 49-летнему жителю города Шахты, который признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Во время судебного разбирательства установлено, что фигурант в квартире дома на улице Текстильной выпивал со своим знакомым. Затем между ними возникла ссора, и обвиняемый нанес мужчине удар ножом в область груди, от которого тот скончался.

В ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Шахт была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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