Житель Дона открыл в интернете «брокерский счет» и потерял более 2 млн рублей

Потерпевшему в ходе мошеннических действий позволили получить «доход» в 2247 рублей.

В Ростовской области очередной жертвой интернет-мошенников стал 35-летний житель Батайска.

Мужчина потерял более 2 млн рублей, заинтересовавшись рекламой брокерской компании в сети.

Сначала батайчанин зарегистрировался, пройдя по ссылке, и оставил свои контактные данные. Вскоре ему позвонили и предложили открыть брокерский счет, для чего нужно было внести 5 000 рублей. Далее с мужчиной связался менеджер, предоставив логин и пароль для личного кабинета, и убедил его, что для получения большей прибыли нужно пополнить счет на 90 000 рублей. Получив эти деньги, мошенник продемонстрировал клиенту, как можно выводить свои деньги и даже перевел на карту мужчины 2 247 рублей – «небольшую сумму, чтобы усыпить бдительность», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

После этого лжеброкер заявил, что для подписания полноценного договора необходимо пополнить счет до 600 000 рублей. Мужчина перевел 500 000 рублей, и договор был подписан.

А затем потерпевшему позвонила женщина, сообщила, что сделку может выкупить страховая компания, и что нужно срочно внести 1 681 050 рублей. Для этого мошенники предложили жертве взять кредит под залог автомобиля в сумме 1 500 000 рублей.

Когда доступ в брокерскому счету был заблокирован, батайчанин понял, что стал жертвой мошенников. Его общий ущерб составил 2 272 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

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