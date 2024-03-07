Женщин и девушек «Красного котельщика» поздравили с 8 марта

На проходных Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) прошла весенняя поздравительная акция. Девушек и женщин завода одаривали улыбками, комплиментами и сладкими презентами.

Оригинально поздравлять девушек и женщин с Международным женским днем – ежегодная традиция «Красного котельщика». Приходя утром 7 марта на работу, котлостроительницы сразу окунаются в праздник. На заводских проходных их встречают гирлянды из воздушных шаров, баннеры, музыка и, конечно, подарки.

Элегантные коллеги-мужчины с неизменными обаятельными улыбками дарят каждой девушке и женщине «Красного котельщика» сладкие презенты от завода. В этом году это набор зефира с теплым пожеланием «Пусть в душе будет всегда весна». А еще говорят комплименты, поздравляют с праздником.

В весенней акции на проходных приняло участие порядка 900 женщин и девушек ТКЗ. Еще одним приятным подарком от родного завода стала корпоративная интеллектуальная игра в формате «Сто к одному». Она прошла под девизом «Красный котельщик» – больше, чем работа».

Это мероприятие посвятили двум датам: 8 марта и 23 февраля. На битву умов свои команды выставили разные подразделения завода – в итоге за победу сражались 180 интеллектуалов «Красного котельщика». Команды-лидеры получили кубки, денежные сертификаты, дипломы и корпоративные подарки.

Хотите стать частью большого дружного коллектива, который умеет и работать, и отдыхать, добро пожаловать на «Красный котельщик»! В этом году здесь открыто свыше 120 вакансий – ознакомиться с ними можно на официальном сайте предприятия tkz.su.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО ТКЗ «Красный котельщик»