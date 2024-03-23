Жарим сочные и хрустящие посикунчики

В последнее время на телеэкранах часто мелькает реклама, в которой радушная хозяюшка приглашает в гости на посикунчики c соленым огурчиком. Мы заинтересовались, что это за блюдо, нашли его рецепт и решили приготовить.

Забегая вперед скажем, что посикунчики – это маленькие пирожки, которые являются своего рода визитной карточкой национальной кухни Пермского края.

Ингредиенты

для теста:

1 столовая ложка сливочного масла;

1 столовая ложка подсолнечного масла;

400 мл теплой воды;

3 стакана муки;

1 яйцо;

щепотка соли.

для фарша:

600 г свинины (или другого мяса);

пучок зелёного лука;

200 мл теплой воды;

4 головки репчатого лука;

1 яйцо;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Вначале промойте и мелко нарежьте мясо (можно пропустить через мясорубку), добавьте репчатый лук, соль и перец. Получившийся фарш залейте водой, перемешайте.

Налейте в глубокой миске воду, добавьте яйцо, муку, два вида масла и соль. Вымешивайте тесто, пока оно не станет мягким, эластичным. Муку надо добавлять постепенно, ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Из получившегося теста сделайте шарики диаметром 5 см, раскатайте скалкой до плоского круглого состояния и промажьте растительным маслом.

На каждый кружочек теста положите чуть-чуть сливочного масла и ложку фарша, края тщательно защипните, сформировав пирожок наподобие вареника или пельменя. Раскалите сковороду, добавьте подсолнечное масло, обжарьте получившиеся заготовки до золотистого цвета.

Подавать это блюдо надо с соусом, который помогает раскрыть вкус пирожков, делая его более ярким и насыщенным. По классическому рецепту для приготовления соуса необходимо в бульон добавить 1 ч. л. 6% уксуса, мелко нарезанный лук, зелень, соль, перец и хорошенько всё перемешать. А можно и по-другому: 2-3 зубчика чеснока пропустить через пресс и перемешать с 3 ст. л. сметаны.

Наши посикунчики готовы! Подаем их обязательно горячими, выложив на большую тарелку, и отдельно – соус. Румяные, брызжущие соком, пробуем их, обмакнув в подливку, и наслаждаемся вкусом!

Кулинарные истории

Пермский край известен маленькими небольшими пирожками, жаренными в масле, которые называют «посикунчики». Это популярное блюдо любят местные жители и с интересом пробуют туристы. Оно получается ароматным, сочным, хорошо насыщает. Кулинарные традиции пермяков являются наследием разных народов – русских, коми-пермяков, удмуртов, башкир, татар, марийцев. Для каждого народа характерно использование простых ингредиентов, которые присутствуют в местной природе: мясо, рыба, грибы, травы.

Сложно говорить, что из какой культуры пришло, но считается, что истинно местных блюд в Перми три – пельмени, шанежки и посикунчики, часто называемые мини-чебуреками. Они хрустящие, золотого цвета, и есть их принято горячими, макая в специальный соус. Необычное название объясняется тем, что посикунчики очень сочные, внутри много бульона, и при укусе он брызгает, сочится.

Вторая же версия гласит, что название связано с тем, что мясо необходимо мелко нарезать, то есть «сечь». Готовя начинку и тесто для посикунчиков, нужно помнить о некоторых секретах. Размер пирожков должен быть небольшим, всего на два укуса – это одна из особенностей блюда. Вместо воды в начинку можно добавить огуречный рассол – мясо насытится пряностями, а вкус станет более насыщенным. Однако в этом случае солить надо меньше. Интересный вкус получится, если использовать дополнительные ингредиенты к мясу: перец, тыкву, грибы, травы и т.д. Самый лучший фарш – содержащий говядину со свининой в равной пропорции. Хотя можно выбрать более диетический – из курицы и индейки. Дрожжи для теста не нужны, иначе оно не будет хрустящим, и получатся обычные жареные пирожки. Сметану можно заменить молоком или майонезом, но вкус выйдет иной. Посикунчики могут быть как закуской, так и самостоятельным блюдом. Золотистые пирожки являются гордостью Пермского края, там даже можно увидеть кафе, которые специализируются на этом блюде.

Подготовила Елена Векслер

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