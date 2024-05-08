Земле грозит магнитная буря: мощные взрывы произошли на Солнце

Сегодня утром, 8 мая, на Солнце произошло два крупных взрыва. Зарегистрирован крупный выброс массы в сторону Земли и теперь нашей планете угрожает магнитная буря. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».

Событие подтверждено одновременно профилями излучения Солнца с рентгеновских мониторов, а также прямыми наблюдениями космических коронографов. По предварительным оценкам, выброс является крупнейшим в текущем майском всплеске активности, — считают специалисты.

Выбросу солнечного вещества предшествовала двойная X вспышка на Солнце сегодня утром. Первая произошла около 5 утра, вторая около 8 часов. Обе вспышки имели балл около X1.

Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли, — предупреждают эксперты.

По предварительным расчетам магнитная буря ожидается в субботу, 11 мая, когда солнечная масса достигнет Земли.

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