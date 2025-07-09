Здоровье в жару: как уберечься от зноя, жителям Таганрога рассказал врач-кардиолог

Синоптики предупреждают: к четвергу, 10 июля, Ростовскую область и Таганрог ждёт почти африканский зной — температурная планка может превысить +40°C.

О том, как пережить предстоящую жару без вреда для здоровья, рассказывает Алексей Никитин, профессор, врач – кардиолог, руководитель направления медицинских проектов и инноваций ИНВИТРО.

Как уберечься от зноя?

Жара не просто вызывает дискомфорт, она оказывает глубокое и многогранное влияние на наше физическое состояние, психику и поведение. В жаркую погоду наш организм работает в усиленном режиме, пытаясь охладиться. Он усиленно выделяет пот, и вместе с влагой мы теряем важные минералы – калий, натрий, магний. Это может привести к обезвоживанию, нарушению работы сердца, почек и других органов. Особенно внимательными нужно быть людям пожилого возраста, тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, сахарным диабетом, а также родителям маленьких детей.

Как жара влияет на нервную систему человека?

Такая погода серьезно влияет на наше поведение: мы становимся раздражительными, снижается концентрация внимания, ухудшается память, а в некоторых случаях даже может наблюдаться рост агрессии. Жара нарушает наш сон, что приводит к хронической усталости и еще большему дискомфорту.

Как бороться с самым главным осложнением – обезвоживанием?

Первое и самое важное правило – это восполнение жидкости. Не ждите, пока почувствуете жажду! Жажда – это уже сигнал о начинающемся обезвоживании. Пейте воду регулярно, небольшими порциями в течение всего дня. Идеально подойдет обычная негазированная вода. Откажитесь от сладких газированных напитков, крепкого чая и кофе – они, наоборот, усиливают обезвоживание. Можно пить несладкие компоты, морсы, травяные чаи. Сколько пить?

Сколько нужно пить?

Ориентируйтесь на 2-3 литра жидкости в день, но учитывайте индивидуальные особенности и уровень физической активности. Если вы активно потеете, количество жидкости нужно увеличить. Стакан воды каждый час-полтора будет очень кстати, чтобы избежать скрытого обезвоживания. Не забывайте про минералы: вместе с водой мы теряем и ценные минералы. Их дефицит может вызвать слабость, судороги, нарушение сердечного ритма. Как восполнить?

Включите в рацион продукты, богатые калием (бананы, курага, печеный картофель), магнием (орехи, бобовые, зеленые листовые овощи), натрием (соль, конечно, в разумных пределах). В условиях сильной жары и повышенного потоотделения, особенно при интенсивных физических нагрузках или работе на улице, могут быть полезны изотонические напитки или специальные минеральные комплексы, содержащие калий, магний, натрий.

Физическая активность и жара: совместить или отложить?

Конечно, двигаться нужно, но с умом! В жару избегайте интенсивных физических нагрузок в период с 11 утра до 17 вечера, когда солнце наиболее активно. Лучшее время для активности: раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха ниже. Виды активности: отдавайте предпочтение плаванию, прогулкам в тени, легкой зарядке.

Как следует одеваться?

Ваша одежда – это ваш щит от солнца и жары. Выбирайте легкие, дышащие ткани – хлопок, лен. Они хорошо пропускают воздух и позволяют коже дышать. Отдавайте предпочтение светлым оттенкам. Темная одежда поглощает солнечные лучи и сильнее нагревается. Свободный крой, который не стесняет движений и обеспечивает циркуляцию воздуха. Обязательно носите широкополую шляпу или кепку, чтобы защитить голову и лицо от прямых солнечных лучей. Не забывайте и про солнцезащитные очки.

Что ещё можно сделать, чтобы помочь себе пережить аномальную жару?

По возможности, оставайтесь в тени или в прохладных помещениях в самые жаркие часы. Принимайте прохладный душ, делайте влажные обтирания. Отдайте предпочтение легкой пище – овощам, фруктам, нежирному мясу и рыбе. Избегайте тяжелой, жирной пищи. На обед в жару идеально подойдет холодный суп или большой салат со свежими овощами и нежирным белком.

Изображение от wirestock на Freepik