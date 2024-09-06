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Здание таганрогского музея отремонтируют к концу 2025 года

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Здание Таганрогского художественного музея отремонтируют к декабрю 2025 года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямой линии, которая прошла в прямом эфире вечером 5 сентября.

Город

Один из таганрожцев напомнил о том, что прошло уже более года после взрыва, в результате которого пострадали новый корпус Таганрогского художественного музея и находившиеся там произведения искусства. За прошедшее время специалисты Русского музея успели отреставрировать картины, но правительство области музейное здание так и не отремонтировало…

Василий Голубев ответил, что будучи в Санкт-Петербурге лично поблагодарил и руководителя Русского музея, и руководство компании «Газпром», которая профинансировала проведение реставрационных работ. Относительно же ремонта отметил, что любой ремонт требует проекта. А к объектам культурного наследия, к числу которых относится и это здание, — особые требования. Но уже проведено обследование несущих конструкций. На восстановление музейного корпуса из бюджета области выделены 256,5 млн. руб. Уже осуществляется закупка музейного оборудования. Ремонт будет проведен в течение будущего года. И музейный корпус откроет свои двери в декабре 2025 года.

Ранее мы рассказали, что жители Таганрога активно участвовали в прямой линии с Василием Голубевым.

Антон СЛОВАКОВ.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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