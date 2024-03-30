Завтра во Дворце Алфераки будет звучать прекрасная музыка

Завтра, 31 марта, в Таганроге в двусветном зале Дворца Алфераки состоится историко-музыкальный вечер «Клара Вик: история любви».

Роберта Шумана, Клару Вик и Йоганнеса Брамса связала любовь – к музыке и друг другу.

Роберт Шуман прожил всего 46 лет, но вошел в историю как один из величайших музыкантов эпохи романтизма. В сюите «Карнавал» в образах гуляк в масках своё музыкальное отражение нашли сам автор, его друзья и коллеги.

Супруга Роберта Шумана Клара Вик была виртуозной пианисткой, влиятельным преподавателем Франкфуртской консерватории и талантливым композитором. Она сочиняла концерты для фортепиано, вальсы, сонаты, романсы, и профессионалы высоко ценили то восхитительное поэтическое вдохновение, с которым она играла.

Йоганнес Брамс считал себя наследником своего кумира – Роберта Шумана. Интермеццо ор. 118 Брамс посвятил Кларе Вик, которую горячо любил и поддерживал в трудные времена. Его музыка драматична, страстно порывиста и мятежно романтична, что сближает её с произведениями Шумана.

Произведения Роберта Шумана, Клары Вик и Йоганнеса Брамса исполнит лауреат международных конкурсов, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова, пианист Рустам Мурадов – выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, выступал с гастролями в городах нашей страны, Европы, Китая и Австралии, играл со знаменитыми оркестрами и дирижерами.

Мероприятие начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41). Справки по тел.: 8(8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко