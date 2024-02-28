Главная » Город

Завтра в Таганроге пройдет день льготной стерилизации животных

На чтение 1 мин Просмотров 55 Опубликовано

Завтра, 29 февраля, в государственных ветклиниках Таганрога и Ростовской области пройдет день льготной стерилизации животных, сообщает официальный портал донского правительства.

Город

Организатор акции выступает региональное управление ветеринарии. Специалисты считают, что стерилизация или кастрация животных — это надежная защита от различных заболеваний. К преимуществам также можно отнести продление жизни животного и корректировку его поведения — домашние любимцы становятся более спокойными и покладистым.

В день акции стерилизация и кастрация животных проводится по более доступным ценам: в среднем – на треть дешевле обычной стоимости. В Таганроге ветклиника находится по адресу: ул. Котлостроительная, 43. Телефон: (863)464-49-11.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#Таганрог акция новости
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика