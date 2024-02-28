Завтра в Таганроге пройдет день льготной стерилизации животных

Завтра, 29 февраля, в государственных ветклиниках Таганрога и Ростовской области пройдет день льготной стерилизации животных, сообщает официальный портал донского правительства.

Организатор акции выступает региональное управление ветеринарии. Специалисты считают, что стерилизация или кастрация животных — это надежная защита от различных заболеваний. К преимуществам также можно отнести продление жизни животного и корректировку его поведения — домашние любимцы становятся более спокойными и покладистым.

В день акции стерилизация и кастрация животных проводится по более доступным ценам: в среднем – на треть дешевле обычной стоимости. В Таганроге ветклиника находится по адресу: ул. Котлостроительная, 43. Телефон: (863)464-49-11.

Фото Анатолия Ивашова