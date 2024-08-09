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Завершено расследование уголовного дела из-за обрушения жилого дома в Ростове на Нариманова

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Экс-глава Ворошиловского района донской столицы обвиняется в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

Новости Ростовской области

Ростовский следком заявил о завершении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону Виктора Бережного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Делом занимался второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).

По данным следствия, чиновник в силу своего служебного положения был осведомлен о том, что многоквартирный жилой дом №72/3 по ул. Нариманова в Ростове в 2020 году признан аварийным и имеет угрозу обрушения, но не принял должных мер по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении ведомства.

Бездействие экс-главы Ворошиловского района привело к обрушению в январе 2024 года части стены в одной из квартир, а затем несущей стены подъезда.

В ходе расследования уголовного дела следователем допрошены и признаны потерпевшими все собственники и наниматели жилых помещений, изъята в администрации и исследована вся документация, имеющая значение для расследования, назначена и проведена строительно-техническая судебная экспертиза.

Фото: следком по региону

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Таганрогская правда
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