Защита от атак дронов, топливо и доступность образования стали ключевыми темами совещания Путина с правительством

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Ключевыми темами стали защита гражданских объектов от атак беспилотников, стабилизация ситуации на топливном рынке, подготовка медицинских кадров и вопросы доступности высшего образования.

Как отметил глава государства, на фоне успехов российских военных на линии фронта противник активизировал удары по гражданским объектам. Цель таких действий — срыв туристического сезона и создание проблем для населения.

Вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин отчитались о принимаемых мерах. По их словам, нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность, проработаны объемы дополнительных поставок топлива. Кроме того, правительство совместно с Министерством обороны принимает меры по защите транспортного сообщения с Крымом.

«Прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Но и правительство, и руководители регионов должны сводить последствия к минимуму», — заявил Путин.

В ходе совещания также обсудили перспективы студентов-медиков. Президент подчеркнул, что выпускники медицинских вузов теперь в отличии от советских времен самостоятельно выбирают учреждение для работы, главное условие — чтобы оно участвовало в системе обязательного медицинского страхования.

В нынешнем году в отрасль придут около 230 тысяч специалистов. В регионах обновили систему оплаты труда: за наставничество предусмотрены доплаты. Каждому выпускнику закрепят наставника.

«Для старта своей карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение», — отметил Путин.

В текущем году для вузов установлено свыше 620 тысяч бюджетных мест. 73 процента из них — для региональных учебных заведений. Больше всего выделено мест для инженеров, учителей, медиков и аграриев. Также с нынешнего года во всех регионах работает программа сопровождения студентов — от выбора профессии до первого рабочего места.

Фото: скрин видео kremlin.ru