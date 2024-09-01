Запрет на использование телефонов в школах Таганрога: комментарий юриста

В СМИ сейчас активно обсуждается тема запрета на использование мобильных телефонов в школах. Касаются ограничения и таганрогских школьников.

В каких случаях детям разрешено пользоваться телефонами, а в каких нет? Предусмотрена ли ответственность за нарушения? На эти, волнующие и родителей, и школьников вопросы, мы попросили ответить руководителя юридического бюро «Консультант» Игоря Каратаева.

Законом об образовании школьникам запрещено использовать мобильные телефоны на уроках. Этот запрет вступил в силу еще с 19 декабря 2023 года, со дня опубликования изменений, внесенных в статью 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Цитата из Закона об образовании выглядит так: «Обучающиеся обязаны не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев». (Пункт 4.1 части 1 статьи 43 Закона).

По смыслу Закона, нельзя пользоваться мобильным телефоном только во время уроков. При этом можно приносить с собой телефон в школу и пользоваться им на переменах. Также разрешается пользоваться мобильными телефонами в случаях возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников школы, в других экстренных случаях.

В Законе не предусмотрено, каким образом в школах будет исполняться указанный запрет. Не ясно, кому ученики должны сдавать телефоны во время уроков, кто будет отвечать за сохранность телефонов? Значит, пока не принят разъясняющий нормативный акт, например, Министерством просвещения Российской Федерации, следует руководствоваться пунктом 3.1 все той же части 1 статьи 43 Закона: «Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, осуществляется педагогическими, руководящими работниками такой организации, а также иными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности».

По всей видимости, обязанность собирать, хранить и отдавать телефоны будет возложена руководителями школ на учителей, классных руководителей, представителей родительских комитетов.

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