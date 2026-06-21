ЗАО «ОКБ «РИТМ» из Таганрога вошло в число победителей конкурса «Лучший экспортер Дона»

В Ростовской области подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона». Комиссия под председательством первого заместителя губернатора Алексея Господарева определила победителей в трех категориях. В их числе — компания из Таганрога.

Конкурс проводится среди экспортеров, зарегистрированных или осуществляющих производственную деятельность на территории донского региона и поставляющих готовую продукцию, включая товары, работы и услуги. Компании распределяются по трем категориям в зависимости от среднесписочной численности работников.

В первой категории лучшим признано ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (Ростова-на-Дон). Во второй категории победу одержало ООО «ИНГЕНИУМ» (Ростов-на-Дону), в третьей — ЗАО «ОКБ «РИТМ» (Таганрог).

Алексей Господарев отметил, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку и ограничения для бизнеса, донские экспортеры находят новые возможности для роста и вносят значительный вклад в укрепление экономики региона.

«Правительство Ростовской области продолжает системно сопровождать и поддерживать компании в сфере внешнеэкономической деятельности», — подчеркнул первый замгубернатора.

Конкурс «Лучший экспортер Дона» реализуется в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», который входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». При оценке участников учитываются объем экспорта за предыдущий календарный год, география поставок, количество сертификатов систем менеджмента качества, соответствующих международным стандартам, участие в профильных выставках в России и за рубежом, экспорт продукции с высокой степенью переработки.

Победители получат дипломы «Лучший экспортер Дона». Церемония награждения пройдет в торжественной обстановке с участием представителей деловых и научных кругов, а также общественных организаций.

Отметим, что Ростовская область остается одним из ведущих экспортеров России, занимая второе место по объемам внешнеторгового оборота и экспорта в Южном федеральном округе.

Для справки

Таганрогское ЗАО «ОКБ «РИТМ» основано в 1980 году, занимается разработкой и выпуском высокотехнологичных медицинских изделий. Компания имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (ФС-99-04-002026 от 5 ноября 2014 года). Продукция предприятия получила признание как в России, так и за рубежом благодаря своей клинической эффективности и качеству.

ЗАО «ОКБ «РИТМ» производит широкий ассортимент оборудования и устройств собственной разработки. В их числе профессиональные и домашние аппараты «СКЭНАР», лечебное одеяло и лечебная одежда, стабилографические комплексы «Стабилан», а также аудиометры «Эхо».

Продукция применяется в медицинской практике для диагностики и лечения различных заболеваний. Она также используется в спортивной медицине высокого уровня и находит применение в системах допускового контроля на предприятиях повышенной опасности и на транспорте.

Фото: donland.ru

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