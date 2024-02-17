Замглавы администрации Новочеркасска суд отправил на 2 года в колонию-поселение

Чиновница собиралась незаконно предоставить гражданину в собственность земельный участок, причинив тем самым имущественный вред городскому бюджету на сумму порядка 2 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Занимая должность муниципальной службы — заместителя главы администрации Новочеркасска, женщина «организовала составление проекта постановления главы администрации Новочеркасска о предоставлении гражданину А. в собственность бесплатно земельного участка площадью 1178 кв. метров». При этом необходимые проверочные и другие процедуры соблюдены не были.

Действия гражданки Ж. повлекли нарушение охраняемых законом интересов общества и государства и причинение муниципальному образованию «город Новочеркасск» имущественного вреда на сумму 1 884 800 рублей, — говорится в сообщении.

Суд признал фигурантку виновной в превышении должностных полномочий и приговорил к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее мы сообщали, что бывшего главного архитектора Таганрога также осудили за превышение должностных полномочий и приговорили к 2 годам лишения свободы.

Фото Анатолия Ивашова из архива «Таганрогской правды»