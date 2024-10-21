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Заместитель руководителя областного СК проведет прием в Таганроге

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До 25 октября таганрожцы могут записаться на прием к заместителю руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области, который пройдет в Таганроге.

Город

Александр Валиев проведет личный прием граждан в помещении следственного отдела по городу Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области в переулке Итальянском, 4.  

На личный прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок, находящихся в производстве должностных лиц таганрогского следственного отдела и иным вопросам, отнесенным к компетенции следственного управления.

Для предварительной записи на прием, а также по другим вопросам, связанным с организацией и проведением приема, можно обратиться в рабочее время по телефонам: 8(863) 210-18-89, 8(863) 210-97-63, а также в следственный отдел по г. Таганрог: 8(8634) 34-14-38.

Фото rostov.sledcom.ru  

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новости прием граждан СУ СК РФ Таганрог
Таганрогская правда
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