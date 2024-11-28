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Заключение о результатах публичных слушаний

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В соответствии с постановлением Главы города Таганрога от 23.10.2024 № 1 проведены публичные слушания по проекту: «Внесение изменений в «Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства муниципального образования «Город Таганрог» (Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольского Шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43) площадью 18 га» (далее -Проект).

Документы
Заключение ПС_22-11-2024Скачать
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