Заключение о результатах публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы города Таганрога от 23.10.2024 № 1 проведены публичные слушания по проекту: «Внесение изменений в «Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на приоритетной территории жилищного строительства муниципального образования «Город Таганрог» (Ростовская область, г. Таганрог, Западный жилой массив, в границах ул. Паустовского, пер. 21-й Мариупольский, Мариупольского Шоссе и земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600024:43) площадью 18 га» (далее -Проект).

«Одноклассники». Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте»