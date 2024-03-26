Во Дворце Алфераки Таганрога старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея Алла Цымбал рассказывала студентам Таганрогского механического колледжа о разнообразных нитях, которые связали между собой наш город и полуостров Крым.

Процесс общего исторического развития Северо-Восточного Приазовья и Крымского полуострова не прерывается вот уже почти 3 тысячелетия.

Проповедники и торговые пути

Древнегреческая колонизация Приазовья и Крыма шла почти одновременно. В VII в. до н.э. на территории современного Таганрога купцами из Милета основано греческое поселение Кремны. После этого были заложены знаменитые греческие города Крымского полуострова — Пантикапей, Феодосия, Херсонес.

В III веке до н.э. греки основали Танаис. В этот период Приазовье находилось в сфере влияния Боспорского царства, центром которого был Пантикапей (территория современной Керчи).

В первом тысячелетии нашей эры через степи Приазовья по-прежнему проходили торговые пути. Теперь по ним двигались не только византийские купцы, но и проповедники, распространявшие христианство. Здесь, на юге, процесс распространения христианства начался до крещения Руси. Равноапостольный великий князь Владимир был крещен в Херсонесе, это – территория современного Севастополя.

В начале ХI века в северо-восточном Приазовье в низовьях реки Самбек, к востоку от Таганрога, возникли два славянских поселения — городище Самбек и поселение Куричи на берегу Таганрогского залива. Эти поселения были важными торговыми и ремесленными пунктами, часть большого торгового пути из Руси в Тмутараканское княжество, занимавшего Таманский полуостров и Восточный Крым.

Позднее, в период позднего средневековья, Крым и Приазовье были включены в зону влияния средиземноморской торговли, которую вели итальянцы.

Турки-османы, как до них скифы, положили конец экономическому и культурному развитию городов Приазовья и Крыма. Но не навсегда. Продвижение Российской империи на юг снова связало Приазовье и Крым, теперь – еще более прочными узами.

Героические и трагические страницы в истории

Основанный по инициативе Петра I в 1698 году, по его же приказу разрушенный, наш город восстал, словно птица Феникс из пепла, в 1769 году, при Екатерине II. Вскоре Таганрог из порта-крепости превратился в крупнейший на юге России торговый порт, а его преемником в качестве военно-морской базы стал основанный в 1784 году Севастополь.

Как и две с половиной тысячи лет назад, Крым и Приазовье связали греки, на этот раз – приехавшие в Россию по приглашению Екатерины II, спасаясь от ига турок-мусульман. Многие греческие торговые дома Таганрога имели свои представительства в портах Крыма. Между греками Таганрога и Крыма сохранялись не только деловые, но и семейные, и культурные связи.

После Екатерины II Таганрог и Крым своей судьбой, своими деяниями связал и Александр I.

Героические и трагические страницы в истории Таганрога и Крыма связаны и с Крымской войной 1853-1856 г.г. Крым — главный театр военных действий. В мае 1855 года англо-французская эскадра подошла и к Таганрогу, которому предъявили ультиматум — сдаться. Город сдаваться отказался, выдержал несколько десантов, артиллерийские обстрелы со стороны моря, пожары. До 31 августа город держал осаду силами ополчения и казаков. Крымская война принесла России поражение, но Таганрог праздновал победу. Император Александр II прислал горожанам благодарственное письмо, освободил от налогов на 1857 год, 163 участника обороны Таганрога получили награды за действия во время осады.

В конце XIX века Таганрог стал крупнейшим индустриальным центром юга России, в таганрогский порт стали прибывать баржи, груженные керченской железной рудой для домен металлургического завода.

Таганрог и Крым своими славными именами связали и многие выдающиеся люди: Чехов и Волошин, Айвазовский и Куинджи, герои Великой Отечественной войны Иван Голубец и Андрей Чеченин и другие.

Херсонесский туманный колокол

Символом неразделимости судеб Крыма и Таганрога стал Херсонесский туманный колокол. Он был отлит из трофейного турецкого оружия в 1778 году для Никольского храм в Таганроге. Храм строили для военных моряков Азовской флотилии. Колокол, как символ победы русского оружия в войне с Турцией, отправился в Крым вслед за Азовской флотилией. Во время Крымской войны в качестве трофея был вывезен французами в Париж, где его разместили на колокольне знаменитого собора Нотр-Дам де Пари, в Севастополь он вернулся в 1913 году — после восстановления дружеских отношений между Францией и Россией. Колокол чудом уцелел в период революционной бури – его установили на берегу, дабы предупреждать в туман корабли о близком береге. С тех пор этот колокол – в Херсонесе, где святое крещение принял святой равноапостольный великий князь Владимир. А в Таганроге, во дворе Никольского храма, — его копия.

Рассказ Аллы Цымбал перемежался музыкальными номерами в исполнении муниципального камерного оркестра под управлением Александра Гуревича и хора русской народной песни Таганрогского музыкального колледжа (руководитель – Наталья Аникина).

Владимир Прозоровский, фото автора