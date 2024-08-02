За выжигание сухой растительности жителям Таганрога грозят штрафы

Постановлением правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Ростовской области» утвержден порядок действий по предотвращению выжигания сухой растительности на территории региона.

В соответствии с документом, под выжиганием сухой растительности понимается повреждение или уничтожение вследствие пожаров травянистой и древесно-кустарниковой растительности, плодородного слоя почвы, среды обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного воздуха.

Необходимо обратить внимание, что выжигание сухой растительности на территории донского региона запрещается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

Пунктом 185 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров в полях.

Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники (пункт 238 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

В случае обнаружения очагов возгорания необходимо незамедлительно информировать органы местного самоуправления, обеспечить мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага возгорания, в том числе опашку места возгорания.

Следует помнить, что нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статье 4.5 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях». Он предусматривает наложение административного штрафа на граждан — в размере от 2 500 до 4 500 рублей, на должностных лиц — от 25 000 до 45 000 рублей, на юридических лиц — от 60 000 до 100 000 рублей.

Фото ГУ МЧС по РО