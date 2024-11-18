За убийство и разбой дончанин отправится в тюрьму на 16 лет

Преступление фигурант совершил в отношении своего знакомого.

К длительному лишению свободы — 16 лет колонии строго режима — приговорен житель Ростовской области за убийство в ходе разбойного нападения. Преступление произошло еще в июне прошлого года. Об этом сообщает следком по региону.

Установлено, что дончанин, находясь в квартире, расположенной по улице Вишневой в поселке Мокрый Батай, совершил разбойное нападение на ранее знакомого 65-летнего мужчину. В ходе нападения злоумышленник нанес жертве множественные удары ножом в область шеи и туловища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Из квартиры потерпевшего фигурант похитил 2 млн рублей, после чего скрылся с места происшествия, сообщает источник.

За совершение тяжкого преступления приговором суда дончанину назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: следком по РО