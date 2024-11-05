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За неделю в Ростовской области на пожарах погибли 8 человек

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МЧС по региону подвело итоги работы прошедших семи дней.

Новости Ростовской области

В Ростовской области за минувшую неделю зафиксировано 115 пожаров, на которых погибли 8 человек, 12 были спасены, сообщает донское МЧС.

В указанный период произошло 6 загораний сухой растительности на площади 0,08 га, 36 раз горел мусор. 16 раз спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП, оказана помощь в 5 случаях, спасено 11 человек.

ЧП на водоемов за прошедшую неделю не зарегистрировано. В юго-восточной части Таганрогского залива в пределах Ростовской области, на побережье от дельты реки Дон до Чумбур-Косы наблюдался ветровой нагон. В настоящее время уровни воды в пределах нормы, сообщает ведомство.

Фото: МЧС по РО

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Таганрогская правда
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