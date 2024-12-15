Главная » #Экология

За год в Таганроге высадили около 4 тысяч деревьев и кустарников

На чтение 2 мин Просмотров 20 Опубликовано

В нынешнем году в Таганроге в рамках Международной акции «Сад Памяти» и Дня древонасаждения было высажено более 1900 деревьев и свыше 1960 кустарников. Об этом сообщила во время своего отчета перед таганрожцами глава города Светлана Камбулова.

#Экология

В акциях принимали участие сотрудники таганрогских предприятий, городской администрации, школьники, студенты и просто жители города. К примеру, саженцы липы высадили в Чеховском сквере и на улице Дзержинского. В октябре несколько деревьев крымской сосны посадили в Приморском парке. На территории Станции юных натуралистов дети с ограниченными возможностями здоровья, их родители и педагоги провели акцию по высадке рябин и сосен. В парке культуры и отдыха им. М. Горького в конце осени прошла акция древонасаждения в рамках реализации проекта «Добрый Таганрог». Там волонтеры и неравнодушные жители города высадили целую аллею серебристых кленов.

А в начале ноября на Чеховской набережной благодаря сотрудникам ТАГМЕТа, представителям движения «Волонтёры Леса» и школьникам появилось 100 молодых деревьев. Мероприятие проходило в рамках корпоративной программы «Зеленая инициатива ТМК».

«Радует, что с каждым годом всё больше людей присоединяются к различным экологическим мероприятиям, проводимым в нашем регионе. Будь то мероприятия по уборке берегов водоемов от мусора, посадка леса или экосубботник в роще или парке. Замечательно, что к экологической повестке присоединяются еще и промышленные предприятия, создавая при этом отдельные корпоративные программы», — отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

Напомним, что традиция проведения Дня древонасаждений возродилась на Дону в 2012 году. За 12 лет на улицах и в парках Ростовской области высажено порядка 1,8 млн деревьев и кустарников, а участниками мероприятий стали более 1,2 млн человек.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог экологи
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru