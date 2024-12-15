За год в Таганроге высадили около 4 тысяч деревьев и кустарников

В нынешнем году в Таганроге в рамках Международной акции «Сад Памяти» и Дня древонасаждения было высажено более 1900 деревьев и свыше 1960 кустарников. Об этом сообщила во время своего отчета перед таганрожцами глава города Светлана Камбулова.

В акциях принимали участие сотрудники таганрогских предприятий, городской администрации, школьники, студенты и просто жители города. К примеру, саженцы липы высадили в Чеховском сквере и на улице Дзержинского. В октябре несколько деревьев крымской сосны посадили в Приморском парке. На территории Станции юных натуралистов дети с ограниченными возможностями здоровья, их родители и педагоги провели акцию по высадке рябин и сосен. В парке культуры и отдыха им. М. Горького в конце осени прошла акция древонасаждения в рамках реализации проекта «Добрый Таганрог». Там волонтеры и неравнодушные жители города высадили целую аллею серебристых кленов.

А в начале ноября на Чеховской набережной благодаря сотрудникам ТАГМЕТа, представителям движения «Волонтёры Леса» и школьникам появилось 100 молодых деревьев. Мероприятие проходило в рамках корпоративной программы «Зеленая инициатива ТМК».

«Радует, что с каждым годом всё больше людей присоединяются к различным экологическим мероприятиям, проводимым в нашем регионе. Будь то мероприятия по уборке берегов водоемов от мусора, посадка леса или экосубботник в роще или парке. Замечательно, что к экологической повестке присоединяются еще и промышленные предприятия, создавая при этом отдельные корпоративные программы», — отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

Напомним, что традиция проведения Дня древонасаждений возродилась на Дону в 2012 году. За 12 лет на улицах и в парках Ростовской области высажено порядка 1,8 млн деревьев и кустарников, а участниками мероприятий стали более 1,2 млн человек.

Фото Сергея Плишенко