За год в Ростовской области пропало более тысячи человек

В минувшем году в Ростовской области волонтеры занимались поиском 1057 пропавших людей. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Из общего числа поступивших заявок на розыск пропавших живыми были найдены 685 человек, еще 64 человека обнаружены погибшими.

«Не найдены — 66, неподтвержденные заявки — 118, личность установлена — 10, родные найдены — 106», — пишет источник.

Следует пояснить, что родных приходится искать в тех случаях, когда найденный человек не может вспомнить, где он живет, кто его близкие и как с ними связаться.

Что касается тех людей, которые не найдены, то их поиск продолжается. Волонтеры распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.

Фото ВК «ЛизаАлерт»